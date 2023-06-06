Батуев Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.41
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.41
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батуева Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
26.04.1968
Сын: Батуев Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Батуева Тамара Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно