Батуев Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуев Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.41

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

41 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.41

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батуева Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
26.04.1968

Сын: Батуев Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Батуева Тамара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батуева Тамара Георгиевна

Смерть
Неизвестно