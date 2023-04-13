Мараховская Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховская Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1870

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Мараховский Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Члегова Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Мараховский Моисей Петрович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мараховский Моисей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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