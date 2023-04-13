Мараховская Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1870
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Мараховский Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Члегова Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Мараховский Моисей Петрович
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно