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Бухаров Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1959

Дата смерти

17.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1959

Отец: Бухаров Владимир Харитонович

Мать: Бухарова Татьяна Ионовна

Рождение ребёнка
11.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1989

Сын: Бухаров Владимир Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2013
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
От инсульта.
Похороны
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Молодёжное кладбище.