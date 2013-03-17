Бухаров Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1959
Дата смерти17.03.2013
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1959
Рождение ребёнка
11.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1989
Сын: Бухаров Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2013
От инсульта.
Похороны
Неизвестно
Молодёжное кладбище.