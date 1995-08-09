Козачёк (Глущенко) Ульяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти09.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: Глущенко Яков Степанов
Украинская ССР, Сталинская обл., Володарский р-н, с. Боевое
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Квасник Галина Ивановна
Отец ребёнка: Козачёк Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Козачёк Григорий Иванович
Отец ребёнка: Козачёк Иван Харитонович
Смерть
09.08.1995