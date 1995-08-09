Козачёк (Глущенко) Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козачёк (Глущенко) Ульяна Яковлевна

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Место рождения

Боевое

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

09.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Глущенко Яков Степанов

Мать: Глущенко Наталья Васильева

Украинская ССР, Сталинская обл., Володарский р-н, с. Боевое
Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Квасник Галина Ивановна

Отец ребёнка: Козачёк Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Козачёк Григорий Иванович

Отец ребёнка: Козачёк Иван Харитонович

Смерть
09.08.1995