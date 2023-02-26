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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

18.09.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1802

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806

Сын: Макарий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Яков Демидов

Рождение ребёнка
09.08.1809

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Демидов

Смерть
18.09.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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