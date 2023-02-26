Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти18.09.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1802
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806
Сын: Макарий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Демидов
Рождение ребёнка
09.08.1809
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Демидов
Смерть
18.09.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.