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Сергей Васильев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

09.03.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1891

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1891
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
20.07.1893

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1895

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла (Агафоникова)

Смерть
09.03.1915
д.Мордашки 1-е ) Подхватилово ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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