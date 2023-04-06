Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти09.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1891
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)
Военная служба
1891
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
20.07.1893
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)
Рождение ребёнка
03.01.1895
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Фёкла (Агафоникова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла (Агафоникова)
Смерть
09.03.1915
д.Мордашки 1-е ) Подхватилово ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.