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Мухин Алексей Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мухин Максим Никифоров

Мать: Мухина Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Сын: Мухин Семен Алексеев

Мать ребёнка: Мухина Матрена Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Матрена Тимофеева

Смерть
16.10.1905 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд