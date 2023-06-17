Мухин Алексей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти16.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мухин Максим Никифоров
Мать: Мухина Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Сын: Мухин Семен Алексеев
Мать ребёнка: Мухина Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Матрена Тимофеева
Смерть
16.10.1905 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд