Гудилина Клавдия Федорова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1885
Муж: Гудилин Семен Иванов
Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1885
Дочь: Гудилина Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1890
Сын: Гудилин Иоан Семенов
Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Гудилина Параскева Семенова
Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Гудилина Акилина Семенова
Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов
Рождение ребёнка
12.04.1902
Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов
Смерть
Неизвестно