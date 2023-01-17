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Гудилина Клавдия Федорова

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Место рождения

Шалово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.01.1885

Муж: Гудилин Семен Иванов

Бобровицы, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1885

Дочь: Гудилина Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1890

Сын: Гудилин Иоан Семенов

Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Гудилина Параскева Семенова

Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Гудилина Акилина Семенова

Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1902

Сын: Гудилин Федор Семенов

Отец ребёнка: Гудилин Семен Иванов

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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