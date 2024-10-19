Олиференко (Слесарь) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1807 ст.
Дочь: Олиференко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Олиференко (Олиференко) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шалудько (Олиференко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Олиференко Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Олиференко Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович
Смерть
После 1830