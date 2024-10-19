Олиференко (Слесарь) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олиференко (Слесарь) Елизавета

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олиференко Иван Ефимович

Рождение ребёнка
19.09.1807 ст.

Дочь: Олиференко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Олиференко (Олиференко) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шалудько (Олиференко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Олиференко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Олиференко Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Олиференко Иван Ефимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Покровское, Чернігівська область

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