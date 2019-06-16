Брындина (Юдина) Светлана
Место рожденияКрасноярский край
Дата рождения16.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1963
Отец: Юдин Валерий
Мать: Юдина Вера
Красноярский край
Рождение ребёнка
28.11.1983
Сын: Харитонов Александр
Отец ребёнка: Харитонов Александр
Рождение ребёнка
01.07.1986
Сын: Харитонов Ярослав
Отец ребёнка: Харитонов Александр
Рождение ребёнка
13.02.1992
Дочь: Колесникова Алиса
Отец ребёнка: Кравцов Александр
Рождение ребёнка
18.11.2001
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Брындин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брындин Вячеслав
Развод
Неизвестно
Муж: Кравцов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Харитонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонов Александр
Место жительства
Неизвестно