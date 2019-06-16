Брындина (Юдина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брындина (Юдина) Светлана

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Место рождения

Красноярский край

Дата рождения

16.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1963

Отец: Юдин Валерий

Мать: Юдина Вера

Красноярский край
Рождение ребёнка
28.11.1983

Сын: Харитонов Александр

Отец ребёнка: Харитонов Александр

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Харитонов Ярослав

Отец ребёнка: Харитонов Александр

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.1992

Дочь: Колесникова Алиса

Отец ребёнка: Кравцов Александр

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.2001

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Брындин Вячеслав

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брындин Вячеслав

Развод
Неизвестно

Муж: Кравцов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Харитонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Александр

Место жительства
Неизвестно