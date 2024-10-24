Барсукова Прасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1901
Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович
Рождение ребёнка
25.04.1910
Дочь: Евдокимова (Барсукова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович
Смерть
1942