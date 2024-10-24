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Барсукова Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Барсуков Ефим Степанович

Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович

Рождение ребёнка
25.04.1910

Дочь: Евдокимова (Барсукова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Барсуков Иван Степанович

Отец ребёнка: Барсуков Степан Максимович

Смерть
1942

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