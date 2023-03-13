Марья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

1840 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петръ Евстартовъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Илья

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лавръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий

Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Евстратъ

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