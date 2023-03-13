Марья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петръ Евстартовъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Илья
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лавръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Василий
Отец ребёнка: Гавриловъ Евстратъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Евстратъ