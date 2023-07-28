Слупська (Киричинская) Юстина
Место рождения
Дата рождения16.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919
Отец: не указан
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
03.06.1939
Рождение ребёнка
04.10.1942
Сын: Слупський Володимир Григорьевич
Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слупський Ярослав
Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слупський Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович
Смерть
Неизвестно