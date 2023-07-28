Слупська (Киричинская) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слупська (Киричинская) Юстина

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

16.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1919

Отец: не указан

Мать: Анна Ивановна

Раздельное, Львівська область
Бракосочетание
03.06.1939

Муж: Слупський Григорий Денисович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
04.10.1942

Сын: Слупський Володимир Григорьевич

Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слупський Ярослав

Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слупський Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Слупський Григорий Денисович

Смерть
Неизвестно