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(Ульянова) Анна Ульянова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.01.1909

Дата смерти

26.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1909

Отец: Ульянов Ульян Михайлов

Мать: Ульянова Варвара (Куприянова(

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.06.1909
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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