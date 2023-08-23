Мордовцев Алексей Викторович
Место рожденияМО Долгопрудный
Дата рождения25.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
МО Долгопрудный
Рождение ребёнка
22.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загонкина Ольга Васильевна
МО Долгопрудный Заводская д15
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Город Долгопрудный, Улица Заводская, 15