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Мордовцев Алексей Викторович

Место рождения

МО Долгопрудный

Дата рождения

25.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

МО Долгопрудный
Рождение ребёнка
22.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загонкина Ольга Васильевна

МО Долгопрудный Заводская д15
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загонкина Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Московская Область, Город Долгопрудный, Улица Заводская, 15