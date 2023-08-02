Бычуткина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бычуткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1968
Сын: Бычуткин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999