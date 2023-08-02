Бычуткина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычуткина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Бычуткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Бычуткин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычуткин Иван Иванович

Смерть
1999