Грицюк Дмитрий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти13.02.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицюк Евстафий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Чайка (Грицюк) София Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.02.1913 ст.