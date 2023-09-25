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Грицюк Дмитрий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

13.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицюк Евстафий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Мощаница, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицюк Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Мощаница, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Чайка (Грицюк) София Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.02.1913 ст.
Мощаница, Рівненська область

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