Колистратов Николай Корнилович
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти05.09.2023
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Аристархов Корнил Аристархович
Бракосочетание
22.11.1958
Рождение ребёнка
13.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна
Развод
Неизвестно
Смерть
05.09.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург