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Колистратов Николай Корнилович

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1936

Дата смерти

05.09.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Аристархов Корнил Аристархович

Мать: не указана

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
22.11.1958

Жена: Колистратова Валентина Васильевна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колистратова Валентина Васильевна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Жена: Колистратова Валентина Васильевна

Смерть
05.09.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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