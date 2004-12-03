Фон Розен Маргит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Розен Маргит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1917

Дата смерти

03.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1945

Муж: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Николас

г. Вашингтон, США
Рождение ребёнка
22.08.1954

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Николас

г. Копенгаген, Королевство Дания
Смерть
03.12.2004
г. Слагельсе, Зеландия, Королевство Дания