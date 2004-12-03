Фон Розен Маргит
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1917
Дата смерти03.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1945
г. Вашингтон, США
Рождение ребёнка
22.08.1954
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Николас
г. Копенгаген, Королевство Дания
Смерть
03.12.2004
г. Слагельсе, Зеландия, Королевство Дания