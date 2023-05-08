Овсянкина Мавра Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянкина Мавра Климентьевна

Овсянкина Мавра Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

14.02.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.05.1813

Сын: Овсянников Иов Михайлович

Отец ребёнка: Овсянкин Михаил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1821

Дочь: Овсянкина Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Овсянкин Михаил Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Михаил Иванович

Смерть
14.02.1824
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close