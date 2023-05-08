Овсянкина Мавра Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти14.02.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 07.05.1813
Сын: Овсянников Иов Михайлович
Отец ребёнка: Овсянкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1821
Дочь: Овсянкина Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Овсянкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1824