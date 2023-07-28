Шаламова (Корсканова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Корсканова) Анастасия Иванова

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.05.1839

Муж: Шаламов Прохор Тимофеев

Рождение ребёнка
06.05.1840

Дочь: Ирина Прохорова

Отец ребёнка: Шаламов Прохор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно