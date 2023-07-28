Шаламова (Корсканова) Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1839
Рождение ребёнка
06.05.1840
Дочь: Ирина Прохорова
Отец ребёнка: Шаламов Прохор Тимофеев
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно