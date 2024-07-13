Малетин Дорофей Никитович 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малетин Дорофей Никитович

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Малетин Никита

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малетин Мартел Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Малетин Яков Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Малетин Максим Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малетин Никита Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Малетин Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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