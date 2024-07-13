Малетин Дорофей Никитович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Малетин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малетин Мартел Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малетин Максим Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малетин Никита Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Малетин Андрей Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно