Старичков Михаил Фадеевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старичков Михаил Фадеевич

Место рождения

Щербеть

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Старичков Фаддей Фадей

Мать: Ольга??

Щербеть
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Старичков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1854

Сын: Старичков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1857 ст.

Дочь: Прокофьева (Старичкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1860 ст.

Дочь: (Старичкова) Васса Михайловна

Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.

Сын: Старичков Никита Михайлович

Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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