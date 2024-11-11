Старичков Михаил Фадеевич
Место рожденияЩербеть
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Старичков Фаддей Фадей
Мать: Ольга??
Щербеть
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Старичков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
?.10.1854
Сын: Старичков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
23.07.1857 ст.
Дочь: Прокофьева (Старичкова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
11.08.1860 ст.
Дочь: (Старичкова) Васса Михайловна
Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
01.06.1866 ст.
Сын: Старичков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Старичкова (Волкова) Наталья Максимовна
Смерть
Неизвестно