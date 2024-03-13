(Grob) Elise
Место рожденияEBNAT-KAPPEL, ST GALLEN, SWITZERLAND
Дата рождения04.06.1851
Дата смерти27.05.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.05.1884
Рождение ребёнка
22.03.1886
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich
Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
14.04.1887
Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich
Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
28.12.1895
Дочь: Elise
Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich
Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
22.06.1898
Сын: Tribelhorn Johann Tribelhorn
Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich
Schwellbrunn, App., Switz.
Смерть
27.05.1907