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(Grob) Elise

Место рождения

EBNAT-KAPPEL, ST GALLEN, SWITZERLAND

Дата рождения

04.06.1851

Дата смерти

27.05.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

EBNAT-KAPPEL, ST GALLEN, SWITZERLAND
Бракосочетание
05.05.1884

Муж: Triebelhorn Johann Heinrich

Рождение ребёнка
22.03.1886

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich

Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
14.04.1887

Сын: Tribelhorn Emil Jacob

Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich

Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
28.12.1895

Дочь: Elise

Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich

Schwellbrunn, App., Switz.
Рождение ребёнка
22.06.1898

Сын: Tribelhorn Johann Tribelhorn

Отец ребёнка: Triebelhorn Johann Heinrich

Schwellbrunn, App., Switz.
Смерть
27.05.1907
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