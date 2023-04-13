Пелишенко Антонина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1924
Дочь: Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.09.1925
Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Пелишенко Петр Ильич
Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домашнее хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно