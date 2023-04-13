Пелишенко Антонина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко Антонина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1924

Дочь: Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.09.1925

Сын: Пелишенко Владимир Ильич

Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.03.1927

Сын: Пелишенко Петр Ильич

Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелишенко Илья Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Илья Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домашнее хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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