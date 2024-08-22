Флор Данилов (ШАСТАЙ ФАЛЕЕВ)
Место рожденияСтарые Кутуши
Дата рождения1718
Дата смерти26.01.1773
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Данила (Фалей)
Мать: не указана
Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Смерть
26.01.1773