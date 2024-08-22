Флор Данилов (ШАСТАЙ ФАЛЕЕВ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлор Данилов (ШАСТАЙ ФАЛЕЕВ)

Флор Данилов (ШАСТАЙ ФАЛЕЕВ)

Место рождения

Старые Кутуши

Дата рождения

1718

Дата смерти

26.01.1773

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Данила (Фалей)

Мать: не указана

Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Шестаев Савелий Флоров

Мать ребёнка: не указана

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Шестаев Никифор Флоров

Мать ребёнка: не указана

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Рождение ребёнка
1749

Сын: Шестаев Гаврил Флоров

Мать ребёнка: не указана

Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мордва-эрзя (новокрещенные). Фамилия условная.
Смерть
26.01.1773
Старые Кутуши, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.