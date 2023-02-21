Наумова (Раздобрева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Раздобрева) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957

Отец: Фу Цзюй-Ку

Мать: Раздобреева Евдокия Афанасьевна