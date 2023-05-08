Баннова Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Елена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Баннов Моисей Тарасович

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Баннов Николай Тарасович

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождение ребёнка
1814 или 1815

Сын: Баннов Антон Тарасович

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождение ребёнка
Около 14.02.1815

Дочь: Баннова Агафия Тарасовна

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1817

Дочь: Баннова Дарья Тарасовна

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1819

Сын: Баннов Гавриил Тарасович

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 23.04.1823

Сын: Баннов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Дочь: Баннова Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Баннова Агриппина Тарасовна

Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович

Смерть
Неизвестно
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