Баннова Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
1814 или 1815
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
Около 14.02.1815
Дочь: Баннова Агафия Тарасовна
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
17.03.1817
Дочь: Баннова Дарья Тарасовна
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
21.03.1819
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
Около 23.04.1823
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
03.11.1823
Дочь: Баннова Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Баннова Агриппина Тарасовна
Отец ребёнка: Баннов Тарас Назарович
Смерть
Неизвестно