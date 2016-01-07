Корсунская Тамара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1941
Дата смерти07.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1967
Дочь: Корсунская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Корсунский Владимир Иннокентьевич
г. Иркутск
Рождение ребёнка
18.04.1974
Сын: Корсунский Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Корсунский Владимир Иннокентьевич
г. Иркутск
Смерть
07.01.2016
г. Иркутск