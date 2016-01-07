Корсунская Тамара Афанасьевна 13.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсунская Тамара Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1941

Дата смерти

07.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунский Владимир Иннокентьевич

Рождение ребёнка
17.02.1967

Дочь: Корсунская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Корсунский Владимир Иннокентьевич

г. Иркутск
Рождение ребёнка
18.04.1974

Сын: Корсунский Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Корсунский Владимир Иннокентьевич

г. Иркутск
Смерть
07.01.2016
г. Иркутск

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