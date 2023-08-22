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Голванов Юрий Иванович
Голванов Юрий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Сипливина Раиса Павловна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Сипливина Раиса Павловна
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