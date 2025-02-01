Кочнев Данила Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочнев Данила Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Кочнев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кочнев Ефим Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Кочнев Артамон Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Баянова (Кочнева) Федора Данилова

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Кочнев Матвей Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кочнев Андрей Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Смерть
1772
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кочнев Прокопий Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Кочнева) Ирина Данилова

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Кочнева) Авдотья Данилова

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Кочнев Василий Данилов

Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова

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