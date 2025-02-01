Кочнев Данила Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Кочнев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Баянова (Кочнева) Федора Данилова
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Смерть
1772
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Кочнева) Ирина Данилова
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Кочнева) Авдотья Данилова
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Кочнева (Засорина) Федосья Михайлова