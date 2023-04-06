Кутлер Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1865
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1865
Бракосочетание
08.04.1890
Жена: Кутлер Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
1942