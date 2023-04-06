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Кутлер Павел Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

31.03.1865

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1865

Отец: Кутлер Николай Федорович

Мать: Кутлер Ольга Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.04.1890

Жена: Кутлер Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
действ. стат. сов.
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
1942
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