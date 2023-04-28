Пушин Евдоким Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1850
Дочь: Ксенiя Евдокимова
Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова
Рождение ребёнка
24.03.1851
Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова
Рождение ребёнка
28.06.1852
Дочь: Агрипина Евдокимова
Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно