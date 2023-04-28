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Пушин Евдоким Алексеев

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1850

Дочь: Ксенiя Евдокимова

Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1851

Сын: Пушин Гаврило Евдокимов

Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1852

Дочь: Агрипина Евдокимова

Мать ребёнка: Тенсина Ксенiя Авраамова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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