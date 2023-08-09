Тенсина (Пушина) Ксенiя Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенсина (Пушина) Ксенiя Авраамова

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тенсин Авраам Васильев

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1850

Дочь: Ксенiя Евдокимова

Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1851

Сын: Пушин Гаврило Евдокимов

Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1852

Дочь: Агрипина Евдокимова

Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно