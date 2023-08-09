Тенсина (Пушина) Ксенiя Авраамова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тенсин Авраам Васильев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1850
Дочь: Ксенiя Евдокимова
Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев
Рождение ребёнка
24.03.1851
Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев
Рождение ребёнка
28.06.1852
Дочь: Агрипина Евдокимова
Отец ребёнка: Пушин Евдоким Алексеев
Смерть
Неизвестно