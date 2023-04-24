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Матвей Макаров

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Семён Матвеев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
37 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1842
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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