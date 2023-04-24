Матвей Макаров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Семён Матвеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
37 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1842