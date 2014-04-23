Месилов Николай Александрович
Место рожденияСело Водино Красноярский р-н Куйбышевская обл
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти23.04.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
Отец: Месилов Александр Никонорович
Мать: Месилова Мария
Село Водино Красноярский р-н Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
20.11.1963
Дочь: Назарова Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Месилова Нина Яковлевна
Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.04.2014