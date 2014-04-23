Месилов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМесилов Николай Александрович

Месилов Николай Александрович

Место рождения

Село Водино Красноярский р-н Куйбышевская обл

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

23.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Месилов Александр Никонорович

Мать: Месилова Мария

Село Водино Красноярский р-н Куйбышевская обл
Рождение ребёнка
20.11.1963

Дочь: Назарова Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Месилова Нина Яковлевна

Новосемейкино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.04.2014