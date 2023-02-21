Майк Тиндел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майк Тиндел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина Элизабет Тиндалл

Мать ребёнка: Филлипс Зара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукас Филипп Тиндалл

Мать ребёнка: Филлипс Зара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миа Грэйс Тиндолл

Мать ребёнка: Филлипс Зара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филлипс Зара

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