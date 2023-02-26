Ефросиния Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти04.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Рождение ребёнка
16.04.1871
Дочь: Александра Наумова
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иоанн Наумов
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Рождение ребёнка
09.08.1875
Сын: Андрей Наумов
Отец ребёнка: Наум Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Филиппов
Смерть
04.02.1911