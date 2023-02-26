Ефросиния Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Данилова

Ефросиния Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

04.02.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Рождение ребёнка
16.04.1871

Дочь: Александра Наумова

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Иоанн Наумов

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Рождение ребёнка
09.08.1875

Сын: Андрей Наумов

Отец ребёнка: Наум Филиппов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Филиппов

Смерть
04.02.1911
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close