Мальцева Матрена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1920
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1922
Дочь: Кузнецова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1932
Дочь: Кузнецова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно