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Мальцева Матрена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1920

Сын: Кузнецов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
09.07.1922

Дочь: Кузнецова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кузнецова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1932

Дочь: Кузнецова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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