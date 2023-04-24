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Колбинцевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1880

Отец: Колбинцевъ Георгій

Мать: Колбинцева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Колбинцева Прасковья

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.02.1909

Сын: Колбинцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

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