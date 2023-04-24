Колбинцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения20.05.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1880
Отец: Колбинцевъ Георгій
Мать: Колбинцева Евдокія
Бракосочетание
17.02.1899
Жена: Колбинцева Прасковья
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.02.1909
Сын: Колбинцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья