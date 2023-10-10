Таранчук Соломонида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Таранчук Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Таранчук Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Таранчук Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Таранчук Григорий Иванович
Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834