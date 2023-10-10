Таранчук Соломонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранчук Соломонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Таранчук Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Таранчук Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Таранчук Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранчук Корней Иванович

Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Таранчук Григорий Иванович

Отец ребёнка: Таранчук Иван Семёнович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранчук Иван Семёнович

Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область
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