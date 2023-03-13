Сырцова Марья Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сырцовъ Абрамъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сырцовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сырцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сырцовъ Игнатий
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сырцовъ Дорофей
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сырцовъ Антонъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцовъ Семенъ