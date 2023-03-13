Сырцова Марья Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцова Марья Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сырцовъ Абрамъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сырцовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сырцовъ Семенъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сырцовъ Игнатий

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сырцовъ Дорофей

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сырцовъ Антонъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцовъ Семенъ

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