Кессельман Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти10.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слугинова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.11.1937
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Дата расстрела: 10 ноября 1937 г. Место смерти: г. Уссурийск Дата ареста: 11 апреля 1937 г. Обвинение: в религиозной деятельности (православие). Осуждение: 27 октября 1937 г. Осудивший орган: Тройка п... Показать все