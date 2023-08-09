Кессельман Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКессельман Михаил Алексеевич

Кессельман Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слугинова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.11.1937
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Дата расстрела: 10 ноября 1937 г. Место смерти: г. Уссурийск Дата ареста: 11 апреля 1937 г. Обвинение: в религиозной деятельности (православие). Осуждение: 27 октября 1937 г. Осудивший орган: Тройка п... Показать все