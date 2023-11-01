Политиди (Филимонова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Иван
Мать: Филимонова Александра
Рождение ребёнка
08.10.1953
Сын: Политиди Стилиан
Отец ребёнка: Политиди Стилиан Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Политиди Борис
Отец ребёнка: Политиди Стилиан Исаак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно