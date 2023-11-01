Политиди (Филимонова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политиди (Филимонова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Иван

Мать: Филимонова Александра

Рождение ребёнка
08.10.1953

Сын: Политиди Стилиан

Отец ребёнка: Политиди Стилиан Исаак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Политиди Борис

Отец ребёнка: Политиди Стилиан Исаак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политиди Стилиан Исаак

Смерть
Неизвестно
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