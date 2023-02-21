Яркин Петр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Петр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яркин Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Яркин Василий Петрович

Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яркин Егорий Петрович

Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна

Смерть
Неизвестно
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