Яркин Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яркин Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яркина Пелагея (Христиния) Семеновна
Смерть
Неизвестно