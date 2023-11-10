Екатерина Данилова Анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1969
Бракосочетание
20.09.1999
Муж: Попеляев Александр
Бракосочетание
12.04.2003
Рождение ребёнка
18.08.2003
Дочь: Холостенко Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Холостенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
04.03.2008
Дочь: Холостенко Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Холостенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попеляев Эрик Александрович
Отец ребёнка: Попеляев Александр