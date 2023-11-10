Екатерина Данилова Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Данилова Анатольевна

Екатерина Данилова Анатольевна

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

28.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1969

Отец: Данилов Анатолий Павлович

Мать: Данилова Ольга Макаровна

Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
20.09.1999

Муж: Попеляев Александр

Бракосочетание
12.04.2003

Муж: Холостенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
18.08.2003

Дочь: Холостенко Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Холостенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
04.03.2008

Дочь: Холостенко Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Холостенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попеляев Эрик Александрович

Отец ребёнка: Попеляев Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close