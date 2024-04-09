Лендакова (Гагаркина) Ульяна Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лендакова (Гагаркина) Ульяна Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

17.05.1799

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Гагаркин Аввакум Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лендаков Василий Федоров

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Гришина Ефимова Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Грязных Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Лендаков Федор

Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров

Приемный сын
Смерть
17.05.1799

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