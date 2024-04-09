Лендакова (Гагаркина) Ульяна Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти17.05.1799
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Гагаркин Аввакум Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Гришина Ефимова Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Грязных Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Лендаков Федор
Отец ребёнка: Лендаков Василий Федоров
Приемный сын
Смерть
17.05.1799