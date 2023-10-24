Самойлова (Мошкарева) Надежда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Мошкарева) Надежда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971

Отец: Мошкарев Валерий

Мать: Мошкарева Валентина

Рождение ребёнка
28.02.1991

Дочь: Власова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
26.07.1992

Дочь: Самойлова Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.02.1995

Сын: Самойлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.11.2000

Дочь: Самойлова Ксения

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич

Рождение ребёнка
06.10.2008

Дочь: Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич

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