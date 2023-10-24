Самойлова (Мошкарева) Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971
Отец: Мошкарев Валерий
Мать: Мошкарева Валентина
Рождение ребёнка
28.02.1991
Дочь: Власова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.07.1992
Дочь: Самойлова Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.02.1995
Сын: Самойлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.11.2000
Дочь: Самойлова Ксения
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.10.2008
Дочь: Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Самойлов Владимир Игнатьевич