Кондрашова (Михайлова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1942
Дата смерти?.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1968
Рождение ребёнка
13.04.1969
Рождение ребёнка
09.12.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Вячеслав
Смерть
?.06.2005