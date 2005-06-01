Кондрашова (Михайлова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Михайлова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1942

Дата смерти

?.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Вячеслав

Рождение ребёнка
13.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Вячеслав

Рождение ребёнка
09.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Вячеслав

Смерть
?.06.2005
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