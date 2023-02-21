Бокарева (Попова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева (Попова) Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1929

Дочь: Гауз Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Осипович

Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Владимир Осипович

Смерть
Неизвестно
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