Бокарева (Попова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1929
Дочь: Гауз Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Осипович
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно